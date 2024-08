RWE bestätigt Jahresziele - Aktie dennoch im Minus

Werbung







RWE hat die Zahlen für das erste halbe Jahr veröffentlicht und dabei trotz eines Rückgangs im operativen Ergebnis die Jahresprognose bestätigt.



Der Ergebnisrückgang beim Energiekonzern RWE ist im ersten Halbjahr des laufenden Jahres nicht so stark ausgefallen wie zunächst erwartet. Insbesondere infolge des Ausbaus erneuerbarer Energie steigerte RWE den operativen Gewinn im Geschäft mit Solar- und Wind an Land und auf See. Beim Energiehandel und den Geschäften mit Wasserkraft, Biomasse und Gas verzeichnete RWE hingegen einen Gewinnrückgang. Konzernweit ging dabei das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBIDTA) im ersten Halbjahr um 30 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Mittwoch in Essen vermeldete. Das Management bestätige die Jahresprognose und geht ferner davon aus, das untere Ende der jeweils ausgegebenen Prognosespannen erreichen zu können. Für den Gewinn im Tagesgeschäft liegt diese bei 5,2 bis 5,8 Milliarden Euro. Die Papiere des Energiekonzerns fielen nach Börseneröffnung um fast 2 Prozent.









