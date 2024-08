Anzeige / Werbung

Barrick Gold Aktie: Wachstum dank hohem Goldpreis intakt. Kann der Kurs des Marktführers nachziehen?

Barrick Gold Corporation ist eines der weltweit führenden Bergbauunternehmen und hat sich vor allem durch seine bedeutende Rolle im Goldsektor etabliert. Nach der Gründung im Jahr 1983 durch den kanadischen Unternehmer Peter Munk, ursprünglich als Öl- und Gasexplorationsgesellschaft ins Leben gerufen, erkannte Munk bald das Potenzial im Goldbergbau und lenkte das Unternehmen in diese Richtung. Mit dem Erwerb der Camflo Mine in Québec im Jahr 1984 begann Barrick den Einstieg in den Goldbergbau, was sich als entscheidend für das zukünftige Wachstum erwies.

Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte von Barrick war die Fusion mit Randgold Resources im Jahr 2018, die zwei führende Goldproduzenten vereinte und dem Unternehmen eine breitere geografische Reichweite und stärkere operative Basis verschaffte. Mark Bristow, der zuvor CEO von Randgold war, übernahm nach der Fusion die Rolle des CEO von Barrick und führte das Unternehmen zu einem schlankeren und effizienteren Betrieb. In den letzten Jahren hat Barrick weiterhin in bestehende und neue Projekte investiert, insbesondere in Afrika, Nordamerika und Lateinamerika, und verstärkte seine Nachhaltigkeitsinitiativen, um sicherzustellen, dass seine Bergbauaktivitäten im Einklang mit höchsten Umwelt- und Sozialstandards stehen.

Die aktuellen Quartalszahlen zeigen weiteres Wachstum an. Auch ist der Aktienkurs weitaus besser gelaufen, als die Branche und vor allem der Gold Bug Index, den wir uns als Referenz im Video ansehen.

Dies fassen wir im Video zusammen und analysieren zudem das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.