Die US-Börsen sind am Mittwoch mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der Dow Jones legte am Ende 0,6 Prozent auf 40.008,39 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 5.455,21 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 konnte mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent auf 19.022,68 Punkten über die Ziellinie gehen.Die besten Werte im Dow Jones waren am Ende American Express mit einem Plus von 2,0 Prozent, gefolgt von Home Depot mit plus 1,6 Prozent und Travelers Companies ...

