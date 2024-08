Momentan ein undankbarer Job. Im Monatsrhythmus präsentieren André Kolbinger, CEO der Smartbroker Holding, sowie der für den neu aufgesetzten Smartbroker+ zuständige Vorstand Thomas Soltau Investoren und Kunden die wichtigsten Updates zu den operativen Fortschritten des Discountbrokers - doch am Aktienkurs perlt regelmäßig alles ab. Schlimmer noch: Das Chartbild zeigt unverändert Richtung Süden. Dabei wird immer ... The post Smartbroker Holding: Maximale Transparenz appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...