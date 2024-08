In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit nicht nur eine Option, sondern eine Notwendigkeit geworden ist, präsentiert die UmweltBank ihren neuesten Beitrag zum grünen Anlagespektrum: den UmweltBank UCITS ETF - Global SDG Focus. Dieses Finanzinstrument verbindet die strengen Nachhaltigkeitsgrundsätze der UmweltBank mit einer global diversifizierten Anlagestrategie, die sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...