FRANKFURT (dpa-AFX) - Aufwärts lautet auch am Donnerstag das Motto am deutschen Aktienmarkt. Kann der Leitindex Dax die vorbörslichen indizierten Gewinne bis zum Ende halten, wäre es der achte Börsentag in Folge mit Gewinnen. Die Marke von 18.000 Punkten, die der Dax beim Kurseinbruch am Monatsanfang durchbrochen hatte, rückt wieder in greifbare Nähe.

Der X-Dax signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 17.961 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls etwas höher erwartet.

Preis- und Inflationsdaten aus den USA hatten an den beiden Tagen zuvor die Gemüter beruhigt und die Börsen weltweit gestützt. Die Märkte erwarten nun, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bald senken wird. Die Vorgaben von den Überseebörsen sind am Donnerstag positiv. Am Donnerstag steht in den USA ein wahrer Wust von Konjunkturdaten auf der Agenda, im Fokus dürften wohl die Umsätze im Einzelhandel im Juli stehen.

Die Saison der Quartalsbilanzen ist derweil so gut wie beendet. Der Fotodienstleister Cewe wuchs im zweiten Quartal dank der Nachfrage nach teureren Fotoprodukten und Preiserhöhungen.

Eine positive Einschätzung der Aktien des Internetdienstanbieters Ionos durch die Bank Morgan Stanley ließ den Ionos-Kurs vorbörslich 4 Prozent zulegen. Verhaltenere Kommentare der Bank Exane BNP zu 1&1 und United Internet lasteten dagegen auf deren Kursen./bek/mis

