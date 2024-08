DJ PTA-News: energenta AG: energenta AG trotzt der temporären Zurückhaltung in der Nachfrage nach Kunststoff-Rezylaten - Operatives Ergebnis im dritten Jahr in Folge > EUR 2,3 Mio. (EBITDA > EUR 3,4 Mio.)

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Münster (pta/15.08.2024/08:52) - Münster, 15. August 2024 - Die energenta AG mit Sitz in Münster und Tochter- sowie Gemeinschaftsunternehmen in Ochtrup, Gronau, Dortmund, Nürnberg sowie Targu Mures (Rumänien) veröffentlicht die Geschäftszahlen für das Jahr 2023.

Die konsolidierten Umsatzerlöse betrugen rund EUR 26,0 Mio., das um Firmenwertabschreibungen bereinigte EBIT belief sich auf rund EUR 2,3 Mio., das entsprechende EBITDA summierte sich auf rund EUR 3,4 Mio.

Den Marktgegebenheiten entsprechend litt auch die energenta-Gruppe im Jahr 2023 unter der Konjunkturabschwächung und einer damit verbundenen, nachlassenden Nachfrage nach recycelten Kunststoffprodukten. Jedoch zeigte sich kein wesentlicher Rückgang bei der verarbeiteten Gesamtmenge. Die Verkaufspreise bei Regranulaten und Compounds, die aufgrund der sogenannten "Windfall-Profits" im Jahr 2022 noch erzielt werden konnten, sind im Jahr 2023 wieder auf das Niveau der Vorjahre zurück gegangen und standen in Teilbereichen darüber hinaus insbesondere im 4. Quartal 2023 noch unter Druck. Trotz einer gedrosselten Industrieproduktion, bedingt durch die einsetzende Konsumzurückhaltung aufgrund der Teuerungsraten und der geopolitischen Lage, verzeichnete die Unternehmensgruppe insgesamt nur einen leichten Mengenrückgang von rund 10 Prozent bei der verarbeiteten/recycelten Gesamttonnage.

Per Saldo kann die Unternehmensgruppe seit 2020 ein Umsatzwachstum von mehr als 60 Prozent verzeichnen; auch im operativen Ergebnis konnten seit 2020 mehr als rund 40 Prozent zusätzlich erwirtschaftet werden.

Daher hält die energenta-Gruppe an den geplanten Investitionen und dem Ausbau ihrer Kapazitäten fest. "Wir glauben aufgrund neuer Gesetzesinitiativen und der Erwartungshaltung der Konsumenten in puncto Recyclingprodukten und Nachhaltigkeit an ein weiteres deutliches Wachstum im Kunststoff-Recycling in den nächsten Jahren. Laufende Projekte im Zusammenhang mit Mengensteigerungen bei Bestandskunden und Testserien mit Neukunden bestätigen diese Entwicklung.", sagt Gisbert Schulte-Bücker, Vorstand der energenta AG.

Allein in der Automobilindustrie lag die Verarbeitungsquote von recycelten Kunststoffprodukten im Jahr 2021 bei nur 5,7 Prozent; bis 2030 sind 25 Prozent vorgeschrieben. "Das entspräche einem Zuwachs von rund 240 Kilo-Tonnen in nur 6 Jahren; diese Kapazitäten sind in Deutschland so noch gar nicht vorhanden." so Schulte-Bücker.

Entsprechend prüft die Gesellschaft aktuell auch alle Refinanzierungsmöglichkeiten, um das weitere Wachstum realisieren zu können (Eigenkapitalaufnahme durch die Ausgabe neuer Aktien, Bankdarlehen, Sale & Lease Back-Transaktionen und Ähnliches).

Über energenta AG:

Die energenta AG vereinigt als international und regional tätiger Unternehmensverbund im dynamisch wachsenden Markt des Kunststoff-Recyclings insgesamt sieben operative, qualitätsführende Unternehmen unter ihrem Dach. Mit der energenta recycling solutions gmbh, der Ensace GmbH (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 30,00%), der emrec gmbh (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 33,33%), der energenta ersatzbrennstoffe gmbh (Gemeinschaftsunternehmen: Beteiligungsquote 50,00%), der energenta polymers srl, der KVG GmbH und der Sysplast GmbH bietet die AG ein ganzheitliches Leistungs-Portfolio.

In synergetischen Prozessen sorgen die erfahrenen Spezialisten im Verbund für maßgeschneiderte 360-Grad Recycling Lösungen: Von der Beratung über die Implementierung von Kreislaufsystemen, der Analyse, Trennung, Aufbereitung bis zur Rückführung der Kunststoffe in Wertstoff-Kreisläufe inklusive der dazu nötigen Logistik durch langjährige Partnerunternehmen. Die AG versteht sich als verantwortlicher Treiber einer maximalen Effizienz und Qualität der unterschiedlichen Recyclingprozesse.

Bereits heute kann die energenta-Gruppe die wichtigsten Kunststoffe aus den Bereichen Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere verarbeiten und recyclen. Je nach Reinheitsgrad des Ausgangsmaterials als Mahlgut, Regranulat, Compound, nachhaltiges Kunststoffprodukt oder im Rahmen der thermischen Verwertung als hochwertiger Ersatzbrennstoff. So liefert der Unternehmensverbund einen wichtigen Beitrag zum Erhalt zunehmend knapper werdender Rohstoff-Ressourcen und vermeidet zusammen mit seinen Kunden jährlich Tausende Tonnen CO2.

(Ende)

Aussender: energenta AG Adresse: Ermlandweg 14, 48159 Münster Land: Deutschland Ansprechpartner: Klaus Niemeyer Tel.: +49 251 5085 3949 E-Mail: info@energenta.ag Website: www.energenta.ag

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2024 02:52 ET (06:52 GMT)