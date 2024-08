© Foto: Nati Harnik - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Warren Buffett gab am Mittwoch weitere Details zu den Aktien bekannt, die er in letzter Zeit verkauft hat und bestätigte unter anderem, dass er im zweiten Quartal mehr als 389 Millionen Apple-Aktien verkauft hat.Berkshire Hathaway hat eine 266 Millionen US-Dollar schwere Wette auf Ulta Beauty und eine 186 Millionen US-Dollar schwere Beteiligung an Heico bekanntgegeben, wie aus dem jüngsten 13F-Bericht hervorgeht. Die Positionen sind klein für Berkshire, dessen Aktienportfolio mehr als 300 Milliarden US-Dollar wert ist. Berkshires Ted Weschler und Todd Combs, die jeweils etwa 15 Milliarden US-Dollar verwalten, könnten hinter diesen neuen Aktien stehen. Berkshire hat außerdem seine …