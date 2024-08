Kloten / Stein am Rhein - Phoenix Mecano spürt die schwache Konjunkturentwicklung in Europa. Im ersten Halbjahr 2024 hat der Komponenten- und Gehäusehersteller weniger umgesetzt und verdient. Auch in der zweiten Jahreshälfte ist das Marktumfeld von Unsicherheiten geprägt. Den Bruttoumsatz sank in der ersten Jahreshälfte 2024 laut Mitteilung vom Donnerstag um 5,6 Prozent auf 386,2 Millionen Euro. Unter Ausklammerung von Währungs- und Portfolioeffekten ...

