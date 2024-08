© Foto: Federico Gambarini/dpa



Mars kauft Kellanova für 36 Milliarden US-Dollar. Mars zahlt 83,50 US-Dollar pro Aktie, was einem Aufschlag von 33 Prozent auf den Schlusskurs von Anfang August entspricht.Damit erwirbt Süßwarenkonzern Mars, bekannt für Marken wie M&M's und Snickers, nicht nur die vom Snack-Hersteller Kellanova bekannte Marke Pringles, sondern stärkt auch seine Position im globalen Snack-Markt. Mars-CEO Poul Weihrauch betont, dass das Unternehmen die Übernahmekosten nicht an die Verbraucher weitergeben will. "Wir werden die Preise konstant halten und hoffen, durch unsere Größe Kosten zu absorbieren und die inflationsbedingten Herausforderungen zu mildern", sagte er. Trotz des Preisanstiegs von …