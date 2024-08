Das Finanzierungspaket sichert die Liquidität des in Schieflage geratenen Münchner Konzerns bis Ende September. Dann soll das Mitte Juli beauftragte Sanierungsgutachten im Entwurf vorliegen und den Konsolidierungskurs beschleunigen. Es tut sich was bei der Baywa AG. Eigentlich wollte das Unternehmen seine finalen Halbjahreszahlen am 8. August vorlegen, hat den Termin aber wegen noch ausstehender Prüfungen auf den 27. September verschoben. Ende September soll auch der Entwurf des Sanierungsgutachtens vorliegen, mit dessen Hilfe der hoch verschuldete Konzern seinen Konsolidierungskurs beschleunigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...