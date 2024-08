Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Kursanstieg an der Schweizer Börse SIX. Im Tagesverlauf kletterte der Wert um 0,7 Prozent auf 89,96 CHF, wobei das Tageshoch bei 90,16 CHF lag. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zum aktuellen 52-Wochen-Tief von 85,70 CHF, das erst kürzlich am 26. Juli erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit über 1,1 Millionen gehandelten Aktien beachtlich.

Analysten optimistisch für Zukunft

Experten prognostizieren für das kommende Jahr eine Dividendenerhöhung auf 3,11 CHF je Aktie, verglichen mit 3,00 CHF im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 101,33 CHF angesetzt, was ein erhebliches Wachstumspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarten Fachleute einen Gewinn von 5,49 CHF je Aktie, was das Vertrauen in die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstreicht.

