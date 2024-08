Die Geely Automobile Holdings Limited verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung an der Börse. Trotz leichter Kursschwankungen in den letzten Handelswochen zeigt sich das Unternehmen robust. Die Aktie notierte zuletzt bei 0,901 EUR, was einem Rückgang von 0,8 Prozent entspricht. Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs 28,239 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,255 EUR, was Anlegern Potenzial für künftige Wertsteigerungen signalisieren könnte.

Innovative Partnerschaft im Bereich autonomes Fahren

In einer wegweisenden Entwicklung hat Lotus Technology, eine Tochtergesellschaft von Geely, eine Kooperation mit Lynk&Co angekündigt. Lotus Robotics, der Geschäftsbereich für intelligentes Fahren, wird fortschrittliche Fahrlösungen für das neue Elektrofahrzeug Lynk&Co Z10 bereitstellen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht Geelys Engagement im Bereich der [...]

