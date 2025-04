Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Xlife Sciences AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024: Strategische Expansion, technologische Meilensteine und internationale Kapitalmarktpräsenz



25.04.2025

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Zürich, 25. April 2025: Die Xlife Sciences AG («Xlife Sciences» SIX: XLS) hat heute ihren Geschäftsbericht 2024 veröffentlicht. Das vergangene Geschäftsjahr war geprägt von strategisch bedeutenden Partnerschaften und technologischen Durchbrüchen in den Portfoliounternehmen. «2024 war ein erfolgreiches Jahr für Xlife Sciences - sowohl in Bezug auf den technologischen Fortschritt innerhalb unseres Portfolios als auch hinsichtlich strategischer Exits und Transaktionen auf globaler Ebene.» sagt Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG. «Wir haben nicht nur unsere Innovationskraft weiter ausgebaut, sondern mit neuen Partnerschaften und Fusionen auch die Grundlage für eine internationale Skalierung unserer Plattform geschaffen.»

Strategische Partnerschaften und Technologische Fortschritte

Die Stärkung internationaler Beziehungen war 2024 ein zentrales Element der Unternehmensstrategie. Mit der Gesundheitsbehörde von Abu Dhabi sowie Thermo Fisher Scientific und Masdar City wurden wegweisende Kooperationen vereinbart. Die Fusion der Portfoliogesellschaft palleos healthcare GmbH mit OCT Clinical GmbH markierte zudem einen Meilenstein im Bereich klinischer Forschung. Innovative technologische Entwicklungen unterstrichen die Stärke der Xlife Sciences Portfolio Pipeline, exemplarisch hierzu: Die x-nuclear diagnostics GmbH erreichte Marktreife für ein neuartiges Leberdiagnostikverfahren. Dieser erste spezifische PET-Tracer für die Leber wird in Synergie mit dem Portfoliounternehmen inflamed pharma GmbH hergestellt.



Die inflamed pharma GmbH hat entscheidende Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Löslichkeitstechnologie JenClutec gemacht. Die auf dieser Plattform basierende Steigerung der Löslichkeit von Wirkstoffen (teilweise um das 100.000-fache) konnte für mehr als 10 Wirkstoffklassen gezeigt werden. Am weitesten entwickelt und bereits im Markt vertrieben ist ProcCluster ® , einem auf Procain basierenden Wirkstoff.

Die VERAXA Biotech AG stellte mit der patentierten BiTAC-Plattform eine wegweisende Technologie zur Verminderung von Toxizität und Erhöhung der Präzision und Sicherheit in der Krebstherapie vor.



Neben der VERAXA Biotech AG konnten auch weitere Portfoliounternehmen in 2024 wichtige Patente für Ihre Technologien sichern, beispielsweise die saniva diagnostics GmbH (Patenterteilungen für Deutschland und Japan) sowie die x-nuclear diagnostics GmbH (Patenterteilung in Südkorea). Bei der Projektgesellschaft 4D Lifetec AG war ebenfalls ein US-Markteintritt geplant. Aufgrund ausbleibender Fortschritte in diesem Zusammenhang befindet sich das Unternehmen derzeit in einer strategischen Neuausrichtung. Von Xlife Sciences Seite aus werden Fortführungs- und Verwertungsoptionen geprüft und die entsprechende Bewertung auf null abgeschrieben. Geplantes Dual Listing stärkt internationale Kapitalmarktpräsenz

Xlife Sciences hat außerdem die Entscheidung getroffen, ein Dual Listing an der Schweizer Börse (SIX) sowie der Londoner Börse (LSE) anzustreben. Das Listing an zwei bedeutenden Finanzplätzen wird die internationale Sichtbarkeit erhöhen und den Zugang zu einer breiteren Investorenbasis erleichtern. Gleichzeitig wird es zur Verbesserung der Handelsliquidität beitragen und eine marktgerechte Bewertung des Unternehmens ermöglichen. Dieser Schritt steht im Einklang mit dem Ziel der Gesellschaft, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und ihren Aktionärinnen und Aktionären langfristig Mehrwert zu bieten. Die derzeitigen Fortschritte sollen das Dual Listing an der London Stock Exchange im laufenden Geschäftsjahr ermöglichen. Finanzkennzahlen 2024 • Umsatz: CHF 0,83 Mio. (2023: CHF 0,98 Mio.) • Ergebnis je Aktie: CHF 6,00 (2023: CHF 2,73) • Bilanzsumme: CHF 540,4 Mio. (2023: CHF 511,9 Mio.) • Eigenkapital: CHF 396,5 Mio. (2023: CHF 365,04 Mio.) • Handelsvolumen (SIX): CHF 55,3 Mio. (+184,6 % gegenüber dem Vorjahr)

Ausblick auf 2025

Der Fokus liegt 2025 auf der Verpartnerung vielversprechender Technologien. Insbesondere die Transaktion mit VERAXA bietet Xlife Sciences die Möglichkeit zeitnah einen signifikanten Teilexit zu realisieren. «Unser besonderer Dank gilt unseren Aktionärinnen und Aktionären, deren Vertrauen unser Handeln stärkt», betont David L. Deck, Präsidentdes Verwaltungsrates der Xlife Sciences AG. «Wir freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.» Der vollständige Geschäftsbericht 2024 steht ab sofort auf der Website der Xlife Sciences AG zur Verfügung: https://www.xlifesciences.ch/news-kennzahlen (Sektion «Finanzberichte»). Der unabhängige Bewertungsbericht von Cylad Experts für das Jahr 2024 wird in den nächsten Tagen

veröffentlicht. Finanzkalender Generalversammlung 2025 24. Juni 2025 Halbjahresbericht 2025 23. September 2025

Kontakt

Auskünfte für Investoren und Journalisten: Xlife Sciences AG, Dr. Dennis Fink, dennis.fink@xlifesciences.ch Xlife Sciences AG,

Talacker 35,

8001 Zürich,

Schweiz,

Tel. +41 44 385 84 60

info@xlifesciences.ch , www.xlifesciences.ch ,

Handelsregister Zürich CHE-330.279.788

Börsenplatz: SIX Swiss Exchange über Xlife Sciences AG (SIX: XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter www.xlifesciences.ch Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



