Die UmweltBank Aktiengesellschaft, Nürnberg, hat für das Geschäftsjahr 2023 erstmalig einen Konzernabschluss aufgestellt. Die Gesellschaft geht demnach auf Grundlage noch nicht testierter Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 von einem Konzernergebnis vor Steuern von rund minus 4,6 Millionen Euro aus (2022: plus 41,5 Millionen Euro); zum Vergleich lag das Ergebnis vor Steuern auf Ebene der AG bei rund minus 5,6 Millionen Euro (2022: plus 39,2 Millionen Euro). Für das Jahr 2024 erwartet die Gesellschaft ein Konzernergebnis vor Steuern zwischen minus 8 und minus 12 Millionen Euro. Auf Ebene der AG erwartet der Vorstand entsprechend der Ad hoc-Mitteilung vom 31. Juli 2024 ein Ergebnis vor Steuern zwischen minus 5 und minus 10 Millionen Euro. Die endgültigen Konzerngeschäftszahlen werden voraussichtlich am 28. August 2024 veröffentlicht. Das Ergebnis vor Steuern ist definiert im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 142. Mitteilende Person: Dietmar von Blücher, Vorstandssprecher





Kontakt:

UmweltBank AG

Thorsten Boiger - Vorstandsstab

Laufertorgraben 6

90489 Nürnberg

Tel.: 0911 / 5308 - 1004

Fax: 0911 / 5308 - 109

E-Mail: vorstand@umweltbank.de

www.umweltbank.de



