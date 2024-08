Köln (ots) -Was für ein Sommer! Nach der Fußball-EM und den Olympischen Spielen begeistert nun auch RTLs Legenden-Dschungel TV-Deutschland: Die Auftaktfolge der neuen Jubiläumsstaffel "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" erzielte beim jungen Publikum (14-49 Jahre) einen hervorragenden Marktanteil von 21,6 Prozent. Marktführerschaft in dieser Zielgruppe! Auch bei den 14- bis 59-Jährigen reüssierte IBES mit einem hervorragenden Marktanteil von 18,6 Prozent. Im Schnitt waren am Freitag ab 20:15 Uhr 2,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre dabei (MA: 21,9 %). Im Schnitt waren 2,21 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre dabei (MA: 21,9 %) und in der Spitze sogar bis zu x,xx Millionen Zuschauer. Auch "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" überzeugte um 23:55 Uhr mit 18,6 Prozent Marktanteil (14- bis 59-J.) sowie 18,5 Prozent Marktanteil (14- bis 49-J.).RTL präsentiert bis Sonntag, 1. September täglich um 20:15 Uhr eine neue Folge der 17-teiligen IBES-Jubiläumsstaffel. Auf RTL+ steht die jeweilige Folge immer einen Tag vorab im Stream (https://plus.rtl.de/video-tv/shows/ich-bin-ein-star-showdown-der-dschungel-legenden-989299) bereit.Mit einem starken Marktanteil von 13,4 Prozent war RTL am Freitag bei den 14- bis 59-Jährigen mit großem Vorsprung die Nummer 1 (ZDF: 10,3 %; Sat.1: 7,1 %; ARD: 6,8 %, ProSieben: 5,4 %; VOX: 4,7 %). Auch beim jungen Publikum war RTL mit einem Marktanteil von 14,2 Prozent deutlicher Marktführer, gefolgt von ZDF (8,7 %) und Sat.1 (8,2 %).Quelle: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / RTL Data / vorl. gew. / Stand: 17.08.2024Pressekontakt:Ernst RudolfRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5845371