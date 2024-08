Mit einem Plus von gut zehn Prozent am vergangenen Freitag hat die Aktie von Bayer für Furore gesorgt. Der Grund für den massiven Kurssprung sind Neuigkeiten im Hinblick auf die Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in den USA. Bayer erhofft sich nach dem jüngsten Entscheid eines Bundesberufungsgerichts in Philadelphia eine Grundsatzentscheidung des US Supreme Courts zu Gunsten des DAX-Unternehmens.Nach der jüngsten günstigen Gerichtsentscheidung für Bayer in den USA seien die Chancen für eine Klärung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...