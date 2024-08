In der vergangenen Handelswoche hatten die Ölpreise den Aktienkursen der beiden Energieriesen Eni und TotalEnergies noch etwas Rückenwind verliehen, am Freitag sind sie jedoch wieder deutlich gefallen. Nachdem sie im frühen Handel nur leicht gesunken waren, bauten sie die Verluste bis zum Nachmittag deutlich aus.Am Ende kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete zuletzt 79,70 US-Dollar und damit 1,34 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte ...

