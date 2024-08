Nach der Erholungsrally der vergangenen zwei Wochen lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zunächst etwas ruhiger angehen. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn, dass der DAX mit 18.326 Punkten ganz knapp über dem Freitagsniveau in den Handel startet. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird wenig verändert erwartet. Nach neun Gewinntagen in Folge könnte es für den DAX nun schwerer werden, heißt es am Markt. Eine noch längere Gewinnserie gab es zuletzt vor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...