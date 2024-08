Mit zu den spannendsten Aktien aus dem Spezialwertebereich zählt für boersengefluester.de weiterhin der Schlauchhersteller Masterflex. Daher haben wir - neben unserer kompakten Einordnung der Halbjahreszahlen 2024 (HIER) - jetzt noch einmal bei CFO Mark Becks nachgehakt und ihn um eine genaue Einordnung der aktuellen operativen Lage, möglichen Akquisitionen sowie den mittelfristigen Zielsetzungen befragt. Und damit ... The post Masterflex: "Noch Luft nach oben" appeared first on Boersengefluester.

