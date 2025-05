Nach Darstellung von SMC-Research habe Masterflex SE im ersten Quartal den Umsatz sowie den EBIT gesteigert. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht Masterflex u.a. aufgrund der anstehenden Akquise großer Aufträge, der kerngesunden Bilanz und einer verlässlichen Unternehmensführung sehr gut aufgestellt und bestätigt sein positives Urteil.

Masterflex sei laut SMC-Research gut in das laufende Jahr gestartet und habe den Umsatz um 5,1 Prozent auf 27,5 Mio. Euro gesteigert. Trotz der bereits anfallenden ersten Vorleistungen für den Aufbau des neuen Produktionsstandorts in Marokko habe das EBIT annährend im Gleichschritt mit dem Umsatz gesteigert werden können und habe mit 4,4 Mio. Euro einen neuen Quartalsrekord markiert.

Auch im Hinblick auf den weiteren Jahresverlauf gebe es mehrere Aspekte, die zuversichtlich stimmen. So habe sich die Dynamik gerade zum Ende des Quartals erhöht, im März konnte Masterflex erstmals in der Unternehmensgeschichte mehr als 10 Mio. Euro in einem Monat erlösen. Auch sei der Auftragsbestand im ersten Quartal trotz des deutlichen Umsatzwachstum weiter auf 20,3 Mio. Euro gestiegen und habe diesen Trend nach Aussage des Vorstands auch im April fortgesetzt. Darüber hinaus befinde sich Masterflex aktuell in fortgeschrittenen Gesprächen über mehrere Neuaufträge, deren Volumen in Einzelfällen bis in den siebenstelligen Bereich reichen könnte, und deren erfolgreicher Abschluss die Entwicklung weiter beflügeln dürfte. Schließlich werden die diesjährigen Akquisitionspläne konkreter, hier könnte es ab dem dritten Quartal Vollzug geben.

In der Umsatz- und Ergebnisprognose von Masterflex, die für 2025 Erlöse zwischen 100 und 105 Mio. Euro sowie ein operatives EBIT zwischen 12 bis 15 Mio. Euro in Aussicht stelle, seien die Effekte etwaiger Übernahmen aber noch genauso wenig enthalten wie in den Schätzungen der Analysten. Diese haben sie nach den Q1-Zahlen unverändert gelassen und erwarten für 2025 folglich einen Umsatz von 101,5 Mio. Euro sowie ein EBIT auf Vorjahresniveau (12,5 Mio. Euro). Auf dieser Grundlage sehen sie den fairen Wert nun bei 15,30 Euro und damit rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs. Ihr Urteil laute dementsprechend weiter "Buy", zumal Masterflex nicht nur mit einer attraktiven Bewertung (u.a. einstelliger EV/EBIT), sondern auch mit einer kerngesunden Bilanz und einer verlässlichen Unternehmensführung überzeuge.

