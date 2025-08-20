Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



20.08.2025 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2025 Kursziel: 21,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Margen auf Rekordniveau, Multiple weiterhin historisch niedrig - Aktie von Masterflex dürfte vor Neubewertung stehen



Masterflex hat in den vergangenen Jahren trotz konjunktureller Gegenwinde signifikante Fortschritte in der Unternehmensentwicklung erzielt. Durch gezielte Investitionen in margenstarke Segmente wie Medizintechnik und Luftfahrt sowie eine nachhaltige Optimierung der Kostenstruktur konnte das Unternehmen seine Profitabilität deutlich steigern. Vor dem Hintergrund einer sich abzeichnenden Erholung im Industriesegment sehen wir Masterflex operativ und strategisch gut positioniert, um in den kommenden Jahren zu hohem einstelligen Wachstum zurückzukehren. Dies dürfte gleichzeitig zu einer veränderten Wahrnehmung am Markt führen, sodass wir mittelfristig aufgrund der Kombination aus anziehender Wachstumsdynamik, Rekordmargen und attraktiver Bewertung erhebliches Upside-Potenzial in der Aktie sehen.



Material- und Prozesskompetenz ermöglicht attraktive Positionierung im lukrativen Premiumsegment: Masterflex ist ein führender Anbieter von Hightech-, Schlauch- und Verbindungssystemen aus Hochleistungskunststoffen. Das Produktportfolio umfasst flexible Schläuche, Verbindungs- und Kupplungssysteme, die in anspruchsvollen Anwendungsfeldern eingesetzt werden und hohe Anforderungen an Chemikalienbeständigkeit, Temperaturresistenz, Abriebfestigkeit und Sterilität erfüllen.



Die Produktlinien umfassen sowohl Standardprodukte, die von industriellen Schläuchen bis hin zu Verbindungselementen in vielfältigen Einsatzgebieten reichen, als auch kundenspezifische Lösungen. Dies sind meist in Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelte Lösungen, die für spezifische Einsatzgebiete bsp. in der Luftfahrt oder dem Medizinbereich konzipiert werden. Somit positioniert sich das Unternehmen als Nischenanbieter im Hightech-Bereich. Im Vergleich zu Standardprodukten, die in Großserie gefertigt werden und nur wenig Raum zur Differenzierung gegenüber Wettbewerbsprodukten zulassen, handelt es sich bei den Produkten von Masterflex oft um Kleinserien, die aufgrund der teilweise extremen Anforderungen eine weitreichende Material- und Prozesskompetenz voraussetzen.



[Abbildung]



Die breite Diversifikation über verschiedene Endmärkte trägt zu einer geringeren Volatilität der Erlöse bei, was sich insbesondere in den vergangenen Jahren bewährte, als die schwache Industrieentwicklung von deutlichen Steigerungen in den Bereichen Luftfahrt und Medizintechnik kompensiert wurde.



Erholung im Industriesegment durch verbesserte Marktbedingungen: Seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs im März 2022 verschlechterten sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen abrupt. Dies führte mit Verzögerung auch bei Masterflex zu einem deutlichen Wachstumseinbruch: von +26,8% im Jahr 2022 auf nur noch 0,8% im Jahr 2023, gefolgt von einer negativen Top-Line-Entwicklung 2024. Hauptursache war die schwache industrielle Nachfrage im Heimatmarkt Deutschland, die sich auch im ifo-Geschäftsklima für das verarbeitende Gewerbe und im für Masterflex relevanten Subsektor der Vorleistungsgüter widerspiegelte. Eine Stabilisierung der Konjunktur dürfte es dem Schlauchhersteller als frühzyklisches Unternehmen ermöglichen, auch im Industriebereich zu positiven Wachstumsraten zurückzukehren.



[Abbildung]



Durch das Exposure in den zyklischen europäischen Endmärkten zeigte Masterflex in den vergangenen Jahren eine hohe Korrelation mit der industriellen Stimmung, teilweise mit zeitlicher Verzögerung. Die negativen Effekte des schwachen Industrieklimas konnten jedoch durch positive Entwicklungen in weniger zyklischen Segmenten, insbesondere MedTech, Luftfahrt und Life Science, teilweise kompensiert werden. Vor diesem Hintergrund dürfte die aktuelle Erholung vom historisch niedrigen Niveau erneut Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ermöglichen, die sich aus einem niedrig einstelligen Umsatzwachstum mit industriellen Kunden sowie prozentual zweistelliger Dynamik im Luftfahrt- und MedTech-Bereich ergeben.



Kostenstruktur stetig verbessert - Modellanpassungen aufgrund von starker operativer Performance: Seit 2021 hat Masterflex seine Kostenstruktur nachhaltig optimiert und damit die Basis für eine deutlich verbesserte Profitabilität geschaffen. Besonders hervorzuheben sind die Reduktion der Materialaufwandsquote, die dank einer verbesserten Produktionseffizienz und gezielten Maßnahmen im Einkauf um 3,4 Prozentpunkte sank, sowie die Personalaufwandsquote, die um 2,5 Prozentpunkte zurückging. Neben Skaleneffekten lag dies vor allem an der Erhöhung des Umsatzanteils von margenstarken Produkten aus dem Luftfahrt- und MedTech-Bereich.



[Abbildung]



Die nachhaltig unter Beweis gestellte Kostendisziplin berücksichtigen wir nun in unseren Modellannahmen und heben die TV-EBIT-Marge von 10% auf 12% an, die jedoch weiterhin unter dem aktuellen Margenniveau liegt. Auch die Umsatzprognosen wurden leicht nach oben korrigiert, gestützt durch die verbesserte Industriekonjunktur und einen kürzlich gemeldeten Großauftrag im mittleren einstelligen Millionenbereich (vgl. Comment 01. Juli 2025), der zusätzliche Planungssicherheit bietet.



Im Hinblick auf die mittelfristige Wachstumsstrategie bestätigt Masterflex sein Ziel, den Umsatz bis 2030 auf rund 200 Mio. EUR zu steigern, wovon ca. 150 Mio. EUR organisch erreicht werden sollen. Dies impliziert eine CAGR von 7,3% ab 2024. Darüber hinaus bleiben akquisitorische Wachstumsoptionen ein fester Bestandteil der Strategie. Die Finanzierung soll zunächst über bestehende Kreditlinien erfolgen, mittelfristig ist jedoch auch eine Kapitalerhöhung denkbar, um die Finanzierungsstruktur langfristig zu stärken.



Aktuelles Bewertungsniveau historisch günstig: Ungeachtet der starken operativen Performance in den vergangenen Jahren sowie verbesserten Aussichten hinsichtlich der Wachstumsdynamik notiert Masterflex aktuell signifikant unterhalb der historischen Bewertungskennzahlen. In den Jahren 2015-19 lag das EV/EBITDA bei Wachstumsraten, die - mit Ausnahme vom Jahr 2017 - bei 2-4% lagen, meist zwischen Werten von 7 und 11. Die starken Nachholeffekte in Folge der Coronapandemie führten zu einem kurzzeitig deutlich erhöhten Umsatzwachstum im Jahr 2022, bevor Masterflex im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs und der einsetzenden Rezession in Deutschland auf ein Nullwachstum zurückfiel. In dieser Zeit lag auch das EV/EBITDA bei historisch niedrigen Werten von knapp über 5.



[Abbildung]



Selbst nach dem jüngsten Kursanstieg würden unsere Prognosen eine EV/EBITDA-Bewertung von nur 6,6 für das kommende Jahr implizieren, welche damit auf einem Niveau nur knapp oberhalb der historischen Tiefs liegen würde. Wir erwarten jedoch angesichts der anziehenden Wachstumsdynamik in Kombination mit einer weiteren Margenexpansion zumindest eine Rückkehr der Bewertung auf das Niveau der Jahre 2015-2019, was aufgrund der deutlich höheren Wachstumsdynamik im Vergleich zum damaligen Zeitraum u.E. noch ein konservatives Szenario darstellt. Dieses lag bei einem EV/EBITDA von rund 9, was für 2026 einen Kurs von 22,30 EUR je Aktie implizieren würde, leicht oberhalb von unserem DCF-basiertem Kursziel i.H.v. 21,00 EUR für die kommenden 12 Monaten.



Fazit: Masterflex profitiert von einer klaren Positionierung im Premiumsegment anspruchsvoller Schlauch- und Verbindungssysteme, unterstützt durch hohe Material- und Prozesskompetenz. Trotz zyklischer Belastungen im Industriesegment konnte das Unternehmen die Erlöse durch steigende Nachfrage in MedTech, Luftfahrt und Life Science weitgehend stabil halten und wird u.E. künftig wieder im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Ein verbesserter Produktmix, die konsequente Kostenoptimierung und Effizienzsteigerungen haben die Profitabilität nachhaltig verbessert und spiegeln sich nun in einer höheren TV-EBIT-Marge in unseren Modellannahmen wider. Die Bewertung der Aktie befindet sich aktuell mit einem EV/EBITDA 2026e von 6,6 nahe des historischen Tiefs. Daher erwarten wir eine Neubewertung der Aktie aufgrund der Rückkehr der Wachstumsdynamik, die im Zusammenspiel mit einer stetig verbesserten operativen Marge zu einem höheren Multiple führen sollte. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 21,00 EUR (zuvor: 17,00 EUR).







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Factsheet



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

