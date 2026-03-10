Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.03.2026 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach

Rekordergebnis trotz schwacher Industrie - robuste Entwicklung in margenstarken Segmenten



Masterflex hat auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erneut Rekordwerte beim Ergebnis erzielt und damit seine Prognose in der Mitte der ausgegebenen Spanne erfüllt. Treiber waren insbesondere eine hohe Nachfrage im Medizintechnikbereich sowie eine starke Entwicklung des US-Geschäfts, während sich die Nachfrage aus klassischen Industriebranchen in Europa weiterhin schwach zeigte.



Starke Umsatzentwicklung in Q4 trifft unsere Erwartungen: Mit einem Umsatz von 102,6 Mio. EUR (+4,6% yoy) liegt Masterflex nahezu exakt auf Höhe unserer Prognose von 102,7 Mio. EUR und konnte im Schlussquartal die Wachstumsrate auf 7,5% steigern. Die Entwicklung wurde maßgeblich von der positiven Nachfrage im hochmargigen Medizintechnikbereich getragen, dessen Umsatzanteil auf 21% (+3PP yoy) anstieg. Gleichzeitig entwickelte sich das US-Geschäft ebenfalls dynamisch und konnte weiter zulegen. Die Nachfrage aus industriellen Endmärkten blieb hingegen angesichts der schwachen Konjunktur insbesondere in Deutschland verhalten und verzeichnete einen moderaten Rückgang.



Operatives Ergebnis in der Mitte der Guidance: Auf Ergebnisebene setzte sich die positive Margenentwicklung fort, wenngleich unsere Erwartungen im traditionell ergebnisschwachen vierten Quartal leicht um 0,8 Mio. EUR verfehlt wurden. Das EBIT stieg im Gesamtjahr 2025 um 9,2% auf 13,7 Mio. EUR, sodass die Marge trotz negativen Sondereffekten aus Währungsverlusten und Anlaufkosten für den Werksaufbau in Marokko auf 13,3% (+0,5PP) anstieg. Damit erreichte Masterflex die Mitte der eigenen Guidance i.H.v. 12-15 Mio. EUR.



Ausblick auf 2026: Mit Blick auf 2026 erwarten wir ein weiterhin gemischtes Umfeld. Höhere Ölpreise infolge des Iran-Konflikts könnten die konjunkturelle Entwicklung insbesondere in Deutschland belasten und damit auch die Nachfrage aus der Industrie dämpfen. Gleichzeitig dürften sich die Anlaufkosten für den neuen Luftfahrtstandort in Marokko fortsetzen, die wir für 2026 auf knapp 1 Mio. EUR prognostizieren, vor allem aufgrund des Personalaufbaus. Vor diesem Hintergrund senken wir unsere Ergebnisprognosen für 2026 leicht. Für 2027 halten wir unsere Erwartungen hingegen weitgehend stabil, da wir zu diesem Zeitpunkt erste positive Ergebnisbeiträge aus dem Standort Marokko und wegfallende Anlaufkosten erwarten.



Fazit: Die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigen die stabile operative Entwicklung von Masterflex und unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, auch in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld profitabel zu wachsen. Mit strukturellen Wachstumstreibern in den Bereichen Medizintechnik und Luftfahrt bleibt die mittelfristige Wachstumsperspektive intakt, wenngleich kurzfristige konjunkturelle Risiken die Ergebnisse für 2026 belasten könnten. Bei einer attraktiven Bewertung (EV/EBIT 2026e: 8,4x) bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 21,00 EUR.







