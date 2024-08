DJ Brenntag baut Life-Science-Geschäft in Brasilien mit Übernahmen aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiedistributeur Brenntag baut sein Life-Science-Geschäft in Brasilien mit der Übernahme der Spezialchemie-Distributoren PIC und PharmaSpecial aus. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2024 erwartet. Finanzielle Details gab der DAX-Konzern nicht bekannt.

Das wachsende Life-Science-Geschäft in Brasilien ist der Mitteilung zufolge einer der weltweit größten Märkte für Körperpflege- und Pharmaprodukte. Die Akquisition erweitert das Brenntag-Netzwerk um ein Application & Innovation Center und zwei Labore und ermöglicht dem Konzern den Zugang zum attraktiven Markt für Weichgelkapseln. PIC und PharmaSpecial sind etablierte Spezialchemie-Distributoren, die bislang in Familienbesitz waren und die Großkunden und nationale Apotheken in den Bereichen Pharma, Körperpflege und anderen Life-Science-Branchen beliefern.

Die beiden Unternehmen erzielten im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 11 Millionen Euro.

August 19, 2024 08:13 ET (12:13 GMT)

