© Foto: Christian Charisius/dpa



Apple öffnet sein bisher geschlossenes Zahlungssystem in stationären Geschäften und ermöglicht damit Drittanbietern den Zugang zu seinem Ökosystem. Zahlungsriese PayPal wittert seine Chance!Bisher konnten Kunden Zahlungen in Geschäften ausschließlich über Apple Pay abwickeln, da sowohl die Hardware als auch die Software darauf beschränkt waren. Dieser geschlossene Ansatz brachte Apple durch die hohe Sicherheit und den Komfort von Apple Pay schnell eine breite Akzeptanz. Nun plant Apple jedoch, sein System in wichtigen Märkten wie den USA, Großbritannien, Japan und Brasilien für externe Zahlungsdienste zu öffnen. PayPal zählt zu den ersten Unternehmen, die diese Chance ergreifen wollen, um …