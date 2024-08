Original-Research: Schweizer Electronic AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Schweizer Electronic AG



Unternehmen: Schweizer Electronic AG ISIN: DE0005156236



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.08.2024

Kursziel: 8,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



H1-Bericht: Zweite Jahreshälfte dürfte spürbaren Profitabilitätssprung bringen



Schweizer Electronic hat jüngst den H1-Bericht veröffentlicht, der alle vorab kommunizierten Kennzahlen bestätigte und gleichzeitig die bisher schwache Nachfragesituation klar erkennbar machte. Aktuell verfügt das Unternehmen jedoch über ausreichend Orders, um die Guidance für dieses Jahr zu realisieren. Erfreulich ist zudem, dass die Free Cashflow-Entwicklung in H1 yoy deutlich verbessert werden konnte.



[Tabelle]



Konjunkturschwäche gut an Auftragsentwicklung abzulesen: Mit dem H1-Bericht bestätigte der Konzern die bereits am 12. Juli kommunizierte Umsatzmarke von 74 Mio. EUR. Das EBITDA, das zuvor in einer Bandbreite von 0 bis 1 Mio. EUR erwartet wurde, lag am unteren Ende der Spanne. Zudem veröffentlichte Schweizer Electronic u.a. Details zur Auftragsentwicklung nach 6M, aus denen die anhaltende Schwäche im Automobilsektor und die allgemeine Konjunkturschwäche der deutschen Industrie deutlich ersichtbar werden. So standen hier aufgrund von Verschiebungen und Stornierungen von Kundenbestellungen 24,4 Mio. EUR zu Buche (H1/23: 103,7 Mio. EUR). Das Orderbuch zeigte sich hingegen etwas stabiler (213,0 Mio. EUR; Vj.: 251,3 Mio. EUR), dürfte sich u.E. in den Folgequartalen jedoch analog zur Entwicklung des Auftragseingangs entwickeln.



Deutlich verbesserte Free Cashflow-Entwicklung ggü. Vorjahr: Im 6M-Zeitraum generierte Schweizer Electronic einen Free Cashflow von 2,4 Mio. EUR (H1/23: 0,5 Mio. EUR). Demnach generierte SCE in Q2 einen FCF von 3,6 Mio. EUR, was einer deutlichen Steigerung ggü. dem Jahresauftakt (-0,8 Mio. EUR) und dem Vorjahr (2,1 Mio. EUR) entspricht. Vor allem die Reduktion des Working Capitals um 5,7 Mio. EUR trug hierzu bei. Für FY 2024 erwartet der Vorstand unverändert ein NWC von 20 bis 24 Mio. EUR. Aktuell liegt dieses bei 14,4 Mio. EUR (31.12.2023: 20,1 Mio. EUR), sodass wir trotz dieser deutlich verbesserten Cashflow-Conversion einen geringen WC-Aufbau in 2024 prognostizieren.



Umsatz wird nun am unteren Ende der Bandbreite erwartet: Mit Vorlage der vorläufigen H1-Zahlen hatte der Vorstand die FY-Guidance auf Ergebnisseite korrigiert und nun bestätigt. War man zu Beginn des Jahres noch optimistisch, das obere Ende der Umsatzbandbreite u.a. aufgrund des erfolgreichen Serienhochlaufs der Embedding-Technologie und dem starken Handelsgeschäft erreichen zu können, dürfte das Management nun v.a. aufgrund der aktuellen Nachfrage- und Auftragssituation seine Erwartung am unteren Ende konkretisiert haben. Die H1-Performance impliziert eine starke zweite Jahreshälfte mit 2 bis 5 Mio. EUR EBITDA, was ausgehend von 140 Mio. EUR Umsatz einer Marge von 2,9% bis 7,4% für H2 entspricht (MONe: 3,6%).

Fazit: Schweizer ist u.E. in einem herausfordernden Marktumfeld dank Fab-Light-Strategie und selbstentwickelter Embedding-Technologie langfristig gut positioniert. Das Kurspotenzial der Aktie entfaltet sich aufgrund des konjunkturellen Gegenwinds aktuell nicht. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel (8,00 EUR).



