VERFAHREN DES BOARD OF DIRECTORS ZUR BESTIMMUNG DER NACHFOLGE FÜR DIE CEO-POSITION IST WEIT FORTGESCHRITTEN

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) teilte heute mit, dass Fabrizio Freda das Board of Directors über seine Absicht informiert hat, zum Ende des Geschäftsjahres 2025 in den Ruhestand zu treten. Das Board of Directors ist in seinem bewährten Verfahren der Nachfolgeplanung für die Funktion des CEO bereits weit fortgeschritten und hat zahlreiche hochqualifizierte interne und externe Kandidaten geprüft. Bis zur Entscheidung über die Nachfolge wird Fabrizio Freda weiterhin die vorrangigen Ziele des Unternehmens im Hinblick auf Strategie, Finanzen und Investitionen umsetzen, einschließlich des Rentabilitäts- und Wachstumsplans des Unternehmens und seiner Initiativen zur Förderung von Rentabilität und Wachstum. Sobald ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin benannt ist, wird Fabrizio Freda in enger Zusammenarbeit mit dieser Führungskraft einen nahtlosen Übergang ermöglichen. Zudem wird er im Geschäftsjahr 2026 als Berater zur Verfügung stehen.

"Im Namen des gesamten Board of Directors und der Familie Lauder möchten wir Fabrizio unseren aufrichtigen Dank für mehr als sechzehn Jahre engagierte Arbeit für das Unternehmens aussprechen", so William P. Lauder, Executive Chairman. "Wir freuen uns darauf, anlässlich des Ruhestands von Fabrizio seine vielen beeindruckenden Erfolge zu feiern. Bis dahin werden sich das Board, Fabrizio und das gesamte Führungsteam auf die aktuellen Herausforderungen konzentrieren, mit denen das Unternehmen konfrontiert ist."

Herr Lauder fügt an: "Für mich selbst und andere Mitglieder der Familie Lauder ist Fabrizio ein überragender Partner gewesen. Er versteht die Einzigartigkeit dieses Familienunternehmens und hat unsere langfristige Ausrichtung und unser Prinzip des "geduldigen Kapitals" als Vorteil genutzt und das Unternehmen dazu befähigt, mit dem Wandel der Verbraucherwünsche Schritt zu halten."

Seinen Eintritt in den Ruhestand kommentiert Fabrizio Freda wie folgt: "The Estée Lauder Companies sechzehn Jahre lang leiten zu dürfen, ist und war eine große Ehre und ein Privileg. Ich bin stolz auf die unglaublichen Erfolge unseres Unternehmens und den Aufbau des talentiertesten, engagiertesten und leidenschaftlichsten Teams der Branche. Gemeinsam haben wir das Unternehmen auf einzigartige Weise transformiert und neue Maßstäbe für Exzellenz gesetzt. Ich werde mich weiterhin voll und ganz auf die Umsetzung unserer strategischen Neuausrichtung und des Rentabilitäts- und Wachstumsplans konzentrieren, während wir die aktuellen Herausforderungen angehen. Mit Blick auf die langfristige Entwicklung ist nun die Zeit für einen Generationswechsel an der Spitze dieses großartigen Unternehmens gekommen. Ich freue mich darauf, bei der Auswahl meines Nachfolgers weiterhin eng mit unserem Board of Directors zusammenzuarbeiten und einen nahtlosen Übergang zu unterstützen."

Das Unternehmen wird am Montag, 19. August 2024, die Ergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2024 bekannt geben, die jeweils am 30. Juni 2024 endeten.

Hinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Presseinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Dies bezieht sich auch auf Aussagen der verschiedenen Zitate. Obgleich das Unternehmen der Überzeugung ist, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen über sein Geschäft und seinen Betrieb beruhen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen, gehören die Fähigkeit, den Rentabilitäts- und Wachstumsplan des Unternehmens erfolgreich umzusetzen, sowie die Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens aufgeführt sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Form 10-K. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung der hierin oder anderweitig gemachten zukunftsgerichteten Aussagen.

Über The Estée Lauder Companies

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Distributor hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und verwaltet Luxus- und Prestigemarken rund um den Globus. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

