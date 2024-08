Auch wenn sich die Stimmung zuletzt etwas abgekühlt haben mag, so zählen Tech-Aktien doch noch immer zu den Lieblings-Investments der Börsianer. Schließlich bieten die Unternehmen dahinter noch so manche Wachstumschance. Um die Anleger bei Laune zu halten, braucht es aber ständig Innovationen und Neuigkeiten, und diesbezüglich wird derzeit schon in aller Ausführlichkeit spekuliert.Apple (US0378331005) hat sich mit seiner jüngsten Produktheit in Form der Vison Pro eher in die Nesseln gesetzt. Fehlende Software und wahrscheinlich erster Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...