Die US-Märkte haben nach einem zögerlichen Start am Montag am Ende doch noch deutlich zulegen können. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann 0,6 Prozent auf 40.896,53 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte ein Prozent auf 5.608,25 Punkte zu. Und der technologielastige Nasdaq 100 konnte sogar einen Gewinn von 1,3 Prozent auf 19.766,49 Zähler verzeichnen.Die Blicke der Anleger richten sich derweil bereits auf das am Donnerstag beginnende Notenbanker-Treffen in Jackson Hole im Bundesstaat Wyoming. ...

