PANTAFLIX-Tochter STORYBOOK STUDIOS realisiert mit SPACE VETS erste KI-produzierte Animationsserie München, 20. August 2024 - STORYBOOK STUDIOS, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG, veröffentlicht heute die Pilotfolge von SPACE VETS, der ersten umfassend mit künstlicher Intelligenz produzierten Animationsserie mit einem vollkommen einzigartigen Look. Das Story- und Bilduniversum wurde vom Kreativ-Team von STORYBOOK STUDIOS komplett neu geschaffen und basiert nicht auf schon bestehenden Artworks, wie es bei anderen KI-Animationsserien der Fall ist. Die Produktion markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung von KI-Arbeitsabläufen bei STORYBOOK STUDIOS, weil sie den Produktionsprozess signifikant effizienter und schneller gestalten und zugleich skalierbar machen. So erfolgte die teilautomatisierte Entwicklung und Herstellung in nur 60 Tagen und mit einem Bruchteil einer herkömmlichen Animationsteamgröße. Die Pilotfolge der für Kinder konzipierten Serie umfasst sieben ausdrucksstarke Hauptcharaktere, unterschiedliche Umgebungen, Raumschiffe und Requisiten. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Crew von Wissenschaftler:innen und Tierärzt:innen, die Wesen aus allen Winkeln des Universums retten und erforschen. Jedes Abenteuer vereint Spannung und Bildung, indem es gemeinsame Weltraumabenteuer mit wertvollen Lektionen über Teamarbeit und Respekt für die Umwelt verknüpft. SPACE VETS kann nahezu vollständig automatisiert in jede Sprache übersetzt werden. Mit ihrem firmeneigenen KI-Workflow ist STORYBOOK STUDIOS in der Lage, internationale Märkte direkt zu bedienen und die Serie einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen. Aktuell sind vier Staffeln mit jeweils 26 Folgen in Planung. Dan Maag, Gründer von STORYBOOK STUDIOS: "Mit dem Einsatz von KI können Ideen nicht nur schneller, sondern auch weitaus effizienter umgesetzt werden. In Zukunft wird es uns möglich sein, eine Vielzahl von Formaten parallel zu produzieren und gleichzeitig international zu vermarkten. Die große Idee dahinter ist es, quasi endlose Formate zu entwickeln, die sich automatisiert seriell verlängern." Stephanie Schettler-Köhler, Vorstand der PANTAFLIX AG, ergänzt: "Mit SPACE VETS wollen wir zeigen, was möglich ist, wenn menschliches Herz und gutes Storytelling auf Technologie treffen. Unsere Serie demonstriert, wie STORYBOOK STUDIOS Produktionen umsetzt, die international konkurrenzfähig sind." Langfristig zielt STORYBOOK STUDIOS auf die Weiterentwicklung und Optimierung der eigens entwickelten, proprietären KI-Technologie, um eine Vielzahl unterschiedlicher Formate zu produzieren. Die Pilotfolge und das Making-Of finden Interessierte hier . Für weitere Informationen und Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: PANTAFLIX Investor Relations

Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX Group ist ein Unterhaltungsunternehmen mit einem starken Fokus auf KI (Künstliche Intelligenz). Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Produktion prämierter Filme und Serien bei PANTALEON Films und dem Expertenteam von STORYBOOK STUDIOS, das KI-generierten Content erstellt, ist PANTAFLIX erfolgversprechend positioniert für modernste, zeitgemäße Unterhaltung. Die PANTAFLIX Group kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Sky, Netflix, Degeto, Paramount und Warner Bros. Discovery und ist an den Standorten München und Berlin vertreten. Die PANTAFLIX AG notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem XETRA-Symbol PAL und der ISIN DE000A12UPJ7 .



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com .



