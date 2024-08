Der DAX hat am Montag den zehnten Handelstag hintereinander höher geschlossen. Am Ende ging er mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 18.421,69 Zählern aus dem Handel. Nun scheint es etwas zäher für den deutschen Leitindex zu werden. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,1 Prozent höher auf 18.436 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute die Zahlen von SFC Energy, DocMorris und Alcon auf dem Programm. Ein gesenkter Ausblick von DocMorris dürfte auch Redcare Pharmacy zum Handelsstart unter Druck setzen. ...

