Die Webseite von KWS Saat ist ein echter Tausendsassa: Neben den üblichen Standardinfos zum Unternehmen, Karriere und Investor Relations (IR) ist auch ein Shop integriert, indem man Saatgut für Zuckerrüben online bestellen kann. Zwischen 233 und 535 Euro kostet so ein Paket mit 100.000 Saatgutpillen für Landwirte. Wie der E-Commerce-Bereich angenommen wird, weiß boersengefluester.de nicht. ... The post KWS Saat: Jede Menge Extrapower appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...