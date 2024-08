EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

20.08.2024

A.H.T. Syngas startet Inbetriebnahme-Phase des ersten Biomassekraftwerks in Japan - Auftrag zur Lieferung einer Biomasse-Aufbereitungs- und Verladeanlage durch aremtech Overath/Bonn/Leipzig, 20. August 2024. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT"), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY) hat bei zwei großen Projekten wesentliche Fortschritte erzielt. Inbetriebnahme-Phase des ersten von 20 geplanten 2-MW-Kraftwerken in Japan In der Präfektur Niigata, Japan, befindet sich das erste Biomassekraftwerk aus dem Großauftrag eines japanischen Kunden in der Inbetriebnahme-Phase und bereitet damit den Weg für den Dauerbetrieb vor. Nach rund 14 Monaten Planungs- und Bauzeit ist der Aufbau der Anlage mit der Installation der Blockheizkraftwerke als letzte Stufe des späteren Energieerzeugungsprozesses abgeschlossen. Parallel zum Testbetrieb erfolgen abschließende Arbeiten an den Kühlwassersystemen sowie die Anbindung an die bestehende Infrastruktur. Jedes Biomassekraftwerk für den Kunden besteht - standardmäßig - aus vier Vergaserlinien, die Synthesegas für den Betrieb von bis zu zehn Blockheizkraftwerken erzeugen. Ab dem vierten Quartal wird die Anlage sukzessive mit der Energieerzeugung aus Synthesegas beginnen. Mit einer geplanten Produktionsleistung von 1,99 Megawatt elektrische Leistung (MWel) wird die innovative Technologie von AHT damit einen bedeutenden Beitrag zur dezentralen Energieversorgung und Nachhaltigkeit leisten. Die japanische Regierung unterstützt die CO 2 -neutrale Stromerzeugung mittels attraktiver Einspeisevergütungen. Die nächsten Kraftwerke an anderen Standorten befinden sich bereits in unterschiedlichen Bauphasen. Durch das serielle Vorgehen in Entwicklung und Fertigung von Biomassekraftwerken kann AHT im Rahmen des Großauftrages bei allen weiteren 19 Kraftwerken von Effizienzgewinnen profitieren.

AHT-Tochter aremtech erhält Auftrag zur Lieferung einer Biomasse-Aufbereitungs- und Verladeanlage Diese Woche wurde die Leipziger Tochterfirma aremtech mit einem bedeutenden Projekt zur Entwicklung und Lieferung einer hochmodernen Anlage zur Aufbereitung und automatisierten Verladung von Biomassen beauftragt. Der Kunde, ein führender Rohstoffhändler aus Hessen und Thüringen, hat sich für die Komplettlösung von aremtech entschieden, deren innovative Technologie einen Durchsatz von 50 Tonnen pro Stunde gewährleistet. Das Projekt hat ein Volumen von über 200.000 Euro und umfasst die komplette Anlagentechnik inklusive Steuerung sowie die Installation und Inbetriebnahme vor Ort. Dieser Auftrag stärkt das Profil von aremtech als Spezialist für die Aufbereitung, Verwertung und den Transport von Biomassen. AHT Syngas Technology, die seit dem vergangenen Jahr eine 75,1-prozentige Beteiligung an aremtech hält, kann durch dieses Projekt ihr Profil entlang der Prozesskette weiter schärfen und unterstreicht die Fähigkeit, ein Portfolio an standardisierten und effizienten Lösungen für komplette industrielle Anforderungen zu bieten. "Wir sind stolz darauf, dass aremtech diesen wichtigen Auftrag gewonnen hat. Das Projekt zeigt unsere Stärke in der Bereitstellung von spezialisierten Anlagenlösungen, die die Effizienz in der Biomassebereitstellung signifikant verbessern. Dieser Erfolg ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, die Position von AHT als führender Lösungsanbieter im Bereich von CleanTech-Anlagen weiter auszubauen", so Gero Ferges, CEO von AHT Syngas Technology. Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V. A.H.T. Syngas Technology N.V. (ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY) ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei. Kontakt A.H.T. Syngas Technology N.V.

