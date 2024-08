Die Nordex Group hat von Akfen Renewable Energy fünf Aufträge über insgesamt 102 MW in der Türkei erhalten. Ab Herbst 2025 soll Nordex 19 Turbinen der Delta4000 Serie für die Erweiterung von fünf bestehenden Windparks in der Türkei liefern und aufbauen. Die Aufträge umfassen jeweils den Premium-Service der Turbinen über einen Zeitraum von zehn Jahren. Akfen hat nach Ablauf die Option, den Service um weitere fünf Jahre zu verlängern. Alle Rotorblätter sollen in der Türkei produziert werden.Laut Nordex ...

