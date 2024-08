Die Partner wollen den Schwerpunkt auf Projekte mit mindestens 20 Megawatt Leistung legen. Die Anlagen sollen innerhalb der nächsten zwei bis drei Jahre in Betrieb gehen. Der in London ansässige, international tätige Photovoltaik- und Batteriespeicher-Entwickler Lighthouse bp will zusammen mit dem Osnabrücker Erneuerbaren-Projektierer Kajoni Energie in Deutschland Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung von zusammen 500 Megawatt realisieren. Der Schwerpunkt soll auf Anlagen mit mindestens 20 Megawatt Leistung liegen. Im Zuge der Kooperation will Kajoni Projektstandorte mit einer Größe von mindestens ...

