Die US-Indizes knüpften gestern an ihre Zugewinne der Vorwoche an. Der Dow Jones legte weitere 0,58 Prozent zu. Und der Nasdaq 100 verabschiedete sich sogar mit einem Plus von 1,32 Prozent aus dem Handel. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Newmont, Pan American Silver, Eli Lilly, ...