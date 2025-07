Erfolgreiche Bohrungen: Tesoro Gold stößt auf neue Goldfunde in Ternera

Anzeige / Werbung

Ergebnisse bestätigen wachsendes Potenzial südlich der bestehenden Ressource

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208) hat beeindruckende Analyseergebnisse aus seinem laufenden Bohrprogramm beim El Zorro Goldprojekt in Chile vorgelegt. Die Resultate aus den jüngsten Bohrungen bekräftigen erneut die Ausdehnung der Goldmineralisierung in der Lagerstätte Ternera - sowohl innerhalb als auch deutlich außerhalb der bestehenden Mineralressourcenschätzung (MRE) von derzeit 1,3 Millionen Unzen Gold.

Dynamik in der südlichen Zone nimmt weiter zu

Besonders die Step-Out-Bohrungen im Süden der Lagerstätte liefern Hinweise auf eine signifikante, sich schnell entwickelnde Goldzone jenseits der bisherigen Ressourcengrenze. Auch die flachere nördliche Zone zeigt weiterhin Ausdehnungspotenzial. Das Unternehmen setzt seinen Fokus derzeit gezielt auf diese Erweiterungsbereiche, um weiteres Wachstumspotenzial der Lagerstätte zu erschließen.

Tesoro-Geschäftsführer Zeff Reeves zeigte sich erfreut über die Entwicklung:

"Die Bohrungen definieren weiterhin eine große und wachsende Zone mit Goldmineralisierung südlich von Ternera. Die Ergebnisse aus den Bohrlöchern ZDDH0378A und ZDDH00384 bestätigen das beeindruckende Ausmaß, die Kontinuität und den Gehalt dieser Zone, die sich zu einer erheblichen Erweiterung des bekannten Lagerstättenkörpers entwickelt."

Südliche Bohrlöcher liefern starke Goldgehalte

Fünf neue Diamantbohrlöcher wurden in das aktuelle Programm integriert - zwei davon zur Erkundung flacher nördlicher Erweiterungen, drei im südlichen Teil der Lagerstätte. Die südlichen Bohrlöcher ZDDH00378A und ZDDH00384 lieferten laut Tesoro erneut breite und hochgradige Goldzonen. Sie erweitern bereits bekannte Mineralisierungen und liegen lediglich 30 Meter außerhalb der bisherigen Grubenschale, die auf einem Goldpreis von 1.800 US$/oz basiert.

Die Resultate unterstreichen die Beständigkeit der Goldgehalte in dieser neu entdeckten südlichen Zone. Ziel der laufenden Bohrungen ist es, diese in die nächste MRE aufzunehmen und so die Ressourcengrundlage deutlich zu vergrößern. Auch im Norden bleiben die Bohrergebnisse positiv, die Ausdehnung der Mineralisierung bleibt offen.

MRE-Update und Projektentwicklung im Fokus

Tesoro treibt neben den Bohrungen auch die Projektentwicklung weiter voran. Im Mittelpunkt stehen metallurgische Testarbeiten zur finalen Anlagenplanung sowie Umweltgenehmigungsverfahren zur Sicherung des Gesamtzeitplans. Die Bohraktivitäten laufen derzeit im 24/7-Betrieb mit zwei voll funktionsfähigen Bohranlagen, nachdem eine schwächere Anlage im April ersetzt wurde.

Die Arbeiten sollen das ganze Jahr 2025 über andauern - mit dem klaren Ziel, die signifikanten Erweiterungszonen im Süden und Norden in das nächste MRE-Update einfließen zu lassen.

Chile als starke Goldregion

Tesoro Gold ist mit seinen Projekten in einer starken Goldregion beheimatet. So zählt Chile zu den bedeutendsten Bergbauregionen der Welt und bietet hervorragende Voraussetzungen für Goldminenunternehmen. Die stabile politische Lage, gut entwickelte Infrastruktur sowie eine lange Bergbautradition machen das Land besonders attraktiv für internationale Investoren. Große Unternehmen wie Barrick (ISIN: CA06849F1080) und Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) sind in Chile mit wichtigen Projekten vertreten. Barrick hält etwa 75% am CerroCasale-Projekt, einem hochgradigen Gold-Kupfer/Silber-Vorkommmen in der Atacama-Region. Kinross Gold betreibt das La Coipa-Projekt im Norden Chiles, das nach einer Wiederinbetriebnahme erneut Gold produziert und über großes Explorationspotenzial verfügt. Diese Engagements zeigen das Vertrauen führender Unternehmen in das langfristige Potenzial des chilenischen Goldsektors.

Tesoro Gold

Land: Australien?

ISIN:??AU0000077208

https://tesorogold.com.au/

