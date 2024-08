The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 20.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 20.08.2024



ISIN Name

NL0014040206 CENTOGENE N.V. EO -,12

CA0074081070 ADURO CLEAN TECHN. INC.

CA30330R1082 F3 URANIUM CORP.

GB00BG11K365 REDROW PLC LS-,105