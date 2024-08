EQS-News: Therma Bright Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Venowave VW5 von Therma Bright sichert sich den permanenten HCPCS Code E0683 der Centers for Medicare & Medicaid Services des U.S.-amerikanischen Gesundheitsministeriums



20.08.2024 / 21:33 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Unternehmen wird voraussichtlich in der kommenden Woche ein Update zum Vertrieb in den USA geben Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Dienstag, 20. August 2024) - Therma Bright Inc. (TSXV: THRM) (OTCQB: TBRIF) (FSE: JNX) ("Therma" oder das "Unternehmen"), ein Entwickler und Investitionspartner für eine breite Palette führender, proprietärer Diagnostik- und Medizingerätetechnologien, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venowave VW5 am 16. August 2024 von den Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) des U.S.-amerikanischen Gesundheitsministeriums einen permanenten Code unter dem Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) erhalten hat. Gemäß einer offiziellen Bekanntmachung der CMS erhielt das Unternehmen den permanenten HCPCS-Code der Stufe II E0683 für die neuartige Lösung Venowave VW5. Die CMS haben ebenfalls den Preis festgelegt. Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Punkte wurden am Mittwoch, den 29. Mai 2024, während des ersten halbjährlichen öffentlichen Treffens 2024 der CMS zum HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System) erläutert und überprüft. Für die Patient*innen wird es eine Option zum vollständigen Kauf eines Venowave VW5-Gerätepaares geben, wobei die Erstattung auf 1.199 US-Dollar begrenzt ist. Alternativ kann das Gerät mit einer auf 78,05 $ pro Monat gedeckelten Mietkostenerstattung gemietet werden. Bei 13 Monaten ununterbrochener Nutzung ergibt das eine auf insgesamt 819,55 $ gedeckelte Mietkostenerstattung. Nach der 13. Mietzahlung geht der Venowave VW5 in das Eigentum des*der Patient*in über. "Wir freuen uns, dass die Centers for Medicare and Medicaid unseren Antrag auf einen permanenten Code sowie die Erstattungspreise und die neue HCPCS-Bezeichnung der Stufe II für unser Venowave VW5 Gerät genehmigt haben," sagte Rob Fia, CEO von Therma Bright. "Wie in mehreren unserer jüngsten Pressemitteilungen mitgeteilt, leiden laut Schätzungen des CDC über 900.000 US-Bürger*innen an tiefen Venenthrombosen (TVT). Laut Forschungsprognosen von MarketDigit wird diese Krankheit in globalem Marktwert ausgedrückt "bis 2032 USD 1,5 Milliarden erreichen". TVT ist nur einer (1) von zehn (10) medizinischen Anwendungsbereichen, die der permanente Code abdecken wird, was sehr spannend ist!" Es gibt zehn (10) Indikationen für den Einsatz des Venowave VW5, darunter: Prävention von tiefen Venenthrombosen (TVT) Behandlung der Symptome des postthrombotischen Syndroms (PTS) Prävention primärer Thrombosen Behandlung von Lymphödemen Linderung postoperativer Schmerzen und Schwellungen Linderung von Beinschwellungen aufgrund von Gefäßinsuffizienzen Behandlung von Krampfadern Behandlung chronischer Veneninsuffizienz Verbesserung der Durchblutung Behandlung von Claudicatio intermittens "Dieses innovative Gerät zur Behandlung von Venenthrombosen und anderen Durchblutungsstörungen ist das erste seiner Art, das den permanenten HCPCS-Code der Stufe II erhält. Wir werden voraussichtlich in der kommenden Woche ein erstes Vertriebs-Update für unsere Lösung veröffentlichen," so Fia weiter. "Ein wichtiges Konkurrenzprodukt auf dem Markt ist der Kompressionsstrumpf, der einen kontrollierten und konstanten Druck auf das Bein ausübt, um die Durchblutung der Venen zu verbessern. Leider ergeben sich bei der Nutzung von Kompressionsstrümpfen einige Probleme. Zum Beispiel sind sie schwierig anzuziehen, wegen des ständigen Drucks unbequem, verursachen kleinere Blutergüsse oder Hautgeschwüre und führen zu trockener Haut, Rötungen und Juckreiz. Im Gegensatz dazu wird der Venowave VW5 einfach umgeschnallt und massiert das Bein, indem er auf angenehme und lindernde Weise einen angemessenen Druck ausübt und so die Durchblutung fördert." Die Venowave VW5 ist eine Serie kompakter, batteriebetriebener peristaltischer Pumpen, die eine wellenförmige Bewegung erzeugen. Das Gerät wird unterhalb des Knies getragen und fest um die Wade geschnallt, komprimiert diese und verschiebt dadurch die Venen- und Lymphflüssigkeiten volumetrisch stärker nach oben. Das aus 2 Paaren bestehende Gerät sorgt für einen verbesserten Gefäß- und Lymphfluss in den unteren Gliedmaßen. Es wurde von der FDA als langlebiges medizinisches Gerät eingestuft. Eine einzige wiederaufladbaren 1,5-V-NiMh-AA-Batterie ist für den Betrieb notwendig, so dass die Nutzer*innen ihre Behandlung überall durchführen und aktiv bleiben können. Das Venowave VW5 hält auch wiederholter Verwendung durch mehrere aufeinanderfolgende Patient*innen stand. Über Therma Bright Inc.

Therma Bright ist ein Entwickler und Partner für eine breite Palette führender proprietärer Diagnostik- und Medizingerätetechnologien. Sein Fokus liegt auf hochwertigen, innovativen Lösungen zu einigen der wichtigsten aktuellen medizinischen und gesundheitlichen Herausforderungen für Verbraucher*innen und medizinisches Fachpersonal. Therma Bright Inc. wird an der (TSXV: THRM) (OTCQB: TBRIF) (FSE: JNX) gehandelt. Besuchen Sie: www.thermabright.com . Therma Bright Inc.

Rob Fia, CEO

rfia@thermabright.com

Folgen Sie uns auf Twitter ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete" Aussagen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse wie die Vermarktung von DCA und der damit verbundenen Technologie, wie in der Pressemitteilung beschrieben. Alle diese Aussagen bergen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und geben auch nicht unbedingt genaue Hinweise darauf, ob solche Ergebnisse erreicht werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten aufgrund verschiedener Faktoren und Risiken wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was die Geschäftsführung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für vernünftige Annahmen hält, kann das Unternehmen den Anlegern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse diesen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es wegen neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiervorschriften erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/220590 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/220590

News Source: Therma Bright Inc.





20.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com