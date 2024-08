An der Börse ging es etwas verschlafen in die neue Woche. Zwar fand die jüngste Erholungsrallye noch nicht zwingend zu ihrem Ende und vor allem von der Wall Street gab es sehr freundliche Vorgaben. So richtig nach Rallye fühlte sich der gestrige Handelstag aber dennoch nicht an. Immerhin gab es an den meisten Stellen aber erneut grüne Vorzeichen zu sehen.Anzeige:So auch bei AMD (US0079031078), wo der Aktienkurs sich um ansehnliche 4,5 Prozent bis auf 155,28 US-Dollar verbessern konnte. Der Nvidia-Rivale setzt weiterhin auf Durchbrüche im KI-Segment und ...

