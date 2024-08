Umstrukturierung der HSBC in Südafrika

Die HSBC plant laut Berichten von Bloomberg, sich von ihren Filial- und Wertpapiergeschäften in Südafrika zu trennen. Unter den potenziellen Käufern sollen sich Banken aus der Region, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten befinden. Die Aktivitäten der HSBC in Südafrika beinhalten hauptsächlich Dienstleistungen für Geschäftskunden und Kapitalmarktgeschäfte. Zudem betreibt die Privatbank des Konzerns eine Repräsentanz im Land. Diese strategische Entscheidung könnte die Position der HSBC in diesem Markt erheblich beeinflussen.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Am Aktienmarkt hat die Nachricht bereits erste Spuren hinterlassen. In London verzeichneten die HSBC-Aktien zeitweise einen Rückgang um 1,48 Prozent auf 6,54 GBP. Marktanalysten [...]

