Basel - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer streicht in Basel rund 150 der 1000 Vollzeitstellen. Eine Sprecherin bestätigte am Dienstagabend gegenüber der Nachrichtenagentur AWP einen entsprechenden Bericht der «Neuen Zürcher Zeitung». Vom Abbau ist laut der Sprecherin primär der Bereich Consumer Health betroffen, der in Basel seinen Hauptsitz hat. Der Abbau soll bis 2025 abgeschlossen sein. Laut der NZZ gibt es einen Sozialplan. Bayer steckt ...

