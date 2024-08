Der DAX hat am Dienstag nach zehn Gewinntagen in Folge seine Serie beendet. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 18.357,52 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch ist kein neuer Schwung in Sicht. Der Broker IG den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 18.377 Punkte.Anleger warten derzeit vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole, das morgen beginnt ab. Am Freitag wird die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell mit Spannung erwartet. Zuletzt hat der Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...