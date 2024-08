Zürich - Das Immobilienunternehmen Novavest hat ersten Halbjahr zwar etwas weniger Einnahmen erzielt, den Gewinn aber markant gesteigert. Ende Juni hat Novavest die Fusion mit Senioresidenz vollzogen, was dem Konzern einen Schub verleihen wird. In den ersten sechs Monaten ging der Betriebsertrag von Novavest alleine ohne Senioresidenz leicht auf 15,1 Millionen zurück nach 15,8 Millionen im Vorjahreszeitraum, wie die Firma am Mittwoch in einem Communiqué ...

Den vollständigen Artikel lesen ...