© Foto: CFOTO - picture alliance



Der Verkauf eines riesigen Aktienpakets von JD.com durch Walmart hat eine Talfahrt in Hongkong ausgelöst. Die Partnerschaft schien sich in einem schwierigen Umfeld für den chinesischen Tech-Giganten kaum noch zu lohnen.In einer bedeutenden strategischen Neuausrichtung hat Walmart seine Anteile am chinesischen E-Commerce-Giganten JD.com verkauft und damit eine achtjährige Partnerschaft beendet, die zunehmend unter den Herausforderungen des chinesischen Marktes litt. Der Verkauf von 144,5 Millionen Aktien brachte Walmart rund 3,6 Milliarden US-Dollar ein, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Der Verkaufspreis von 24,95 US-Dollar pro Aktie entspricht einem Abschlag von 11 …