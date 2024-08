Alina Köhler, Head of IR bei Verbio, präsentierte gestern auf der mwb research Online-Konferenz German Select das Geschäftsmodell und die Marktstärke des Unternehmens. Das breite Portfolio von Verbio, das Biokraftstoffe wie Diesel, Ethanol und Gas sowie Chemikalien wie Glycerin umfasst, verschafft dem Unternehmen einen starken Wettbewerbsvorteil. Im Gegensatz zu vielen seiner Konkurrenten, die von einem einzigen Produkt abhängig sind, kann Verbio seine Produktion dank der Vielfalt seines Angebots flexibler an die Bedürfnisse des Marktes anpassen. Darüber hinaus sind die Anlagen von Verbio hocheffizient bei der Umwandlung von Biomasse in Biokraftstoff und können an unterschiedliche Rohstoffe angepasst werden, was die Rentabilität auch in einem schwierigen Marktumfeld mit niedrigen Biokraftstoffpreisen und hohen Rohstoffkosten gewährleistet. Mit der strategischen Expansion in den nordamerikanischen Markt ist das Unternehmen für weiteres profitables Wachstum gut aufgestellt. Die Analysten von mwb research halten daher an ihrem BUY-Rating fest und bekräftigen ihr Kursziel von EUR 30,00. Die Aufzeichnung des Roundtables finden Sie hier: https://www.research-hub.de/events. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE





