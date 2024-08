Nürnberg (ots) -Die UmweltBank veröffentlichte heute ihren aktualisierten Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht für das Jahr 2023. Der Bericht umfasst neben dem testierten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 umfangreiche Informationen zur Nachhaltigkeitsleistung der UmweltBank.Eine Aktualisierung des Ende Mai 2024 veröffentlichten Berichts wurde aufgrund von veränderten Bewertungsansätzen notwendig. Zur Entlastung der Kapitalquote wurden im ersten Quartal 2024 Wertpapiere aus dem Eigenbestand veräußert. Im Rahmen einer Überprüfung der Bilanzierungsansätze der UmweltBank AG durch den Wirtschaftsprüfer war in der Folge ein veränderter Bewertungsansatz für die veräußerten Wertpapiere in der Bilanz 2023 zu berücksichtigen. Der im Jahr 2023 noch zu berücksichtigende Bewertungsbedarf in Höhe von rund 10 Mio. Euro wurde durch Auflösungen bestehender Reserven vollständig kompensiert. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 0,7 Mio. Euro bleibt aufgrund der Auflösung von Reserven annähernd unverändert.Der Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2023 kann unter folgendem Link abgerufen werden: Bericht 2023 (https://www.umweltbank.de/investor-relations/nachhaltigkeits-und-geschaeftsberichte/)Pressekontakt:Oliver PatzschPressesprecherManager Investor RelationsUmweltBank AGLaufertorgraben 690489 NürnbergTel: 0911 / 53 08 - 1305E-Mail: oliver.patzsch@umweltbank.deInternet: www.umweltbank.deBlog: www.bankundumwelt.deNewsletter: www.umweltbank.de/newsletterEingetragen beim Amtsgericht Nürnberg HR B 12.678Vorstand: Goran Basic, Dietmar von Blücher, Heike SchmitzVorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Michael KemmerVorsitzende des Umweltrates: Dr. Meike GebhardOriginal-Content von: UmweltBank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16424/5847878