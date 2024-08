EQS-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

MPC Capital hebt Gesamtjahresprognose für 2024 deutlich an



21.08.2024 / 15:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR MPC Capital hebt Gesamtjahresprognose für 2024 deutlich an Hamburg, 21. August 2024 - Der Investment und Asset Manager MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital", Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) hebt vor dem Hintergrund eines starken Halbjahresergebnisses und einer gestiegenen Ergebnisvisibilität die Konzernprognose für das Gesamtjahr 2024 an. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet der Vorstand nun ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in einer Bandbreite zwischen EUR 23 Mio. und EUR 25 Mio. Bisher wurde ein EBT leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2023 prognostiziert (EBT 2023: EUR 19,3 Mio.). Der Konzernumsatz wird nun in Höhe von rund EUR 40 Mio. erwartet. Zuvor war der Vorstand von einem Konzernumsatz mindestens auf Vorjahresniveau ausgegangen (Umsatz 2023: EUR 37,9 Mio.). Das bereits stark prognostizierte erste Halbjahr 2024 verlief noch besser als ursprünglich geplant. Nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2024 lag das EBT mit EUR 16,5 Mio. rund 80 % über dem des Vorjahreszeitraums. Dies ist insbesondere auf ein starkes Wachstum der Plattformen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure sowie auf hohe Ergebnisbeiträge aus dem Co-Investment-Portfolio zurückzuführen. Vor dem Hintergrund einer weiterhin gut gefüllten und greifbaren Projektpipeline sowie visiblen Erträgen aus Co-Investments wird auch für das zweite Halbjahr eine über den ursprünglichen Erwartungen liegende Umsatz- und Ergebnisentwicklung prognostiziert. Der Halbjahresfinanzbericht 2024 wird am 22. August 2024 veröffentlicht. Ein Webcast zu dem Halbjahresfinanzbericht 2024 findet am Donnerstag, den 22. August 2024 um 8:30 Uhr CEST statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2024 erläutern und ein Update zur Strategie geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Adjektive wie "stark", "deutlich", "erheblich" oder "signifikant" beschreiben Veränderungen von Kennzahlen, die mindestens 10% von ihrer Vergleichskennzahl abweichen. Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



Ende der Insiderinformation



21.08.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com