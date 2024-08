Seit Ende vergangenen Jahres GTA 6 angekündigt wurde, ist Publisher Take-Two verstärkt auf das Radar der Anleger gekommen. Schließlich hat das Unternehmen den potenziell größten Release in der Geschichte des Entertainments in der Hinterhand. Abseits davon und den obligatorischen jährlichen Neuauflagen von Sport-Spielen schien sich zuletzt aber nicht allzu viel zu tun.Bei der derzeit stattfindenden Spielemesse Gamescom in Köln nutzt Take-Two (US8740541094) nun aber die Gelegenheit, um gleich einen ganzen Schwung neuer Videospiele zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...