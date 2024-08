Aktueller Kursverlauf und Historische Höchstwerte

Die Aktie von Symrise konnte sich am heutigen Handelstag positiv entwickeln. Zuletzt verzeichnete sie einen leichten Anstieg um 0,3 Prozent auf 113,70 EUR und baute zeitweise ihre Gewinne bis auf 113,80 EUR aus. Zum Handelsbeginn lag der Kurs bei 113,40 EUR. Insgesamt wurden bisher 37.665 Aktien gehandelt. Ihr 52-Wochen-Hoch erreichte die Aktie am 31. Juli 2024 mit 117,20 EUR. Vom aktuellen Kursniveau bis zu diesem Höchstwert fehlen nur noch 3,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte die Aktie am 10. Oktober 2023 mit 87,38 EUR, was 23,15 Prozent unter dem heutigen Kurs liegt.

Dividenden und Prognosen für die Zukunft

Im vergangenen Jahr erhielten Symrise-Aktionäre eine Dividende von 1,10 EUR je Aktie. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Erhöhung auf 1,23 EUR. Das durchschnittliche Kursziel wird bei 117,36 EUR je Aktie angegeben. Für das Gesamtjahr 2024 gehen Experten von einem Gewinn von 3,28 EUR je Aktie aus. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 sollen am 5. März 2025 vorgestellt werden, während die Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 am 11. März 2026 erwartet werden. Diese Prognosen und Zuweisungen verdeutlichen eine positive Zukunftsperspektive für die Symrise-Aktie und könnten das Interesse der Anleger weiter stärken.

